POL-RE: Bottrop: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger per Öffentlichkeitsfahndung gesucht

Recklinghausen (ots) - Bottrop Unbekannte Täter brachen an der Bahnhofstraße in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Über die Balkontür schafften sie es zwischen dem 08.06. und dem 12.06. in die Wohnung und suchten hier gezielt nach Wertgegenständen. Mit Schuhen, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Castrop-Rauxel In der Nacht zu ...

