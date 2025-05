POL-RE: Marl: Fotofahndung nach Ladendieben

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen: Mit Bargeld und Schmuck flüchteten bislang unbekannter Täter nach einem Einbruch an der Kanalstraße. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Einbrecher über ein Kellergitterfenster in die Doppelhaushälfte. Über den Keller gelangten sie in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Der Einbruch passierte in der Zeit ...

mehr