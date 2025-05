POL-RE: Dorsten: Fotofahndung - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Bei einem Autounfall an der Ecke Lohweg/Bergstraße sind am Donnerstagabend drei Insassen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen saß ein 17-Jähriger aus Recklinghausen am Steuer - das Auto gehörte einem Bekannten. Der 17-Jährige fuhr gegen 20.10 Uhr offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit von der Bergstraße in den Lohweg, verlor dabei ...

