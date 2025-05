POL-RE: Recklinghausen: Infostand der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Recklinghausen zum Thema 2-Wheeler

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend (20:10 Uhr) kam es in einem Linienbus zu zunächst verbalen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen. Zu den Streitigkeiten kam es mutmaßlich durch Provokationen im Bereich Fußball. Am ZOB Dorsten stiegen die Fahrgäste aus dem Bus aus. Hier kam es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen ca. zehn Personen ...

mehr