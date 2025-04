Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 17-Jährigen aus Recklinghausen. Der Vermisste wurde letztmalig am späten Donnerstagabend an seiner Wohnanschrift in Recklinghausen gesehen. Der Jugendliche ist auf Medikamente angewiesen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 17-Jährigen machen? Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

