POL-RE: Marl: Diebstahl einer Geldbörse - Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann um Mithilfe.

In der Mittagszeit des 06.03.2025 entwendete ein unbekannter Mann eine liegengebliebene Geldbörse. Diese hatte eine 72-Jährige in einem Geschäft des Marler Stern zuvor auf dem Tresen eines Lottogeschäftes abgelegt und vergessen. Der Diebstahl konnte durch Überwachungskameras aufgezeichnet werden. In der Geldbörse befand sich neben einer höheren Summe an Bargeld auch der goldene Ehering der Geschädigten.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/164944

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

