POL-RE: Castrop-Rauxel: Suche nach 17-Jähriger - mit Foto

Recklinghausen (ots) - Die Polizei wurde am Freitagabend zur Bushaltestelle "Römerstraße" an der Bergstraße gerufen. In einem Linienbus soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Jugendliche den 36-jährigen Busfahrer gegen 20 Uhr beim Aussteigen aus dem Bus verbal beleidigt haben, woraufhin dieser die ...

