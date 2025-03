POL-RE: Haltern am See: Jugendliche vermisst

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend (20.03.) haben sich unbekannte Betrüger am Telefon als falsche Polizisten ausgegeben und einen Senior aus Klein-Erkenschwick um Schmuck und Geld betrogen. Gegen 22 Uhr riefen die unbekannten Betrüger unter anonymer Nummer bei dem Senior an und teilten ihm mit, dass es laut Hinweisen zu einem Einbruch in seinem Haus an der ...

