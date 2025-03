POL-RE: Bottrop: Fotofahndung nach vermisster Frau

Recklinghausen (ots) - An der Straße Alte Radrennbahn wurde ein brauner Mazda CX-5 gestohlen. Das Auto mit GLA(dbecker)-Kennzeichen stand auf einem Parkstreifen, wurde dort gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend abgestellt. Heute Morgen war das Auto weg. An der Frontscheide befand sich eine "Diddl-Maus". Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können. Sollte Jemand etwas Verdächtiges beobachtet oder den ...

