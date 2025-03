POL-RE: Gelsenkirchen/Gladbeck: Suche nach Seniorin - mit Foto

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Am Freitag hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Reiheneckhauses an der Alemannenstraße auf. Im Objekt durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und flüchteten unter anderem mit Bargeld und Schmuck. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr und 20:45 Uhr. Datteln: Auf der Ohmstraße hebelten unbekannte Täter am ...

mehr