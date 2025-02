Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtiger nach Bedrohung in Linienbus gesucht - Fahndung mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 01. Oktober des vergangenen Jahres drohte ein bislang unbekannter Mann einer Frau die zuvor in einem Linienbus (Linie SB49) unterwegs war. Der Tatverdächtige sprach die 29-Jährige nach Verlassen des Busses an der Halterstelle Herten Rathaus an und drohte ihr.

Der Mann war im Vorfeld mit dem Busfahrer in Streit geraten. Die 29-Jährige hatte den Mann um einen respektvollen Umfang mit dem Busfahrer gebeten.

Der Tatverdächtige konnte durch Videokameras im Linienbus aufgezeichnet werden. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/160095

Wer kann Angaben zum dem Tatverdächtigen auf den Fotos machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell