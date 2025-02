POL-RE: Castrop-Rauxel: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 57-jähriger Frau

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in Büroräume am Europaplatz ein. Um in der Gebäude zu kommen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Aus zwei Büros nahmen sie einen Laptop und einen Heizlüfter mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Dorsten 20 Gasflaschen nahmen Unbekannte von einem Firmengelände an der Straße Auf der Lehmkuhl mit. Die Flaschen ...

