POL-RE: Marl/Gelsenkirchen: 12-Jährige vermisst - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Dorsten Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Einbrecher aus einem Einfamilienhaus Am Beisenbusch. Die Täter brachen am Freitagvormittag in das Gebäude ein. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf. Die Fluchtrichtung der Einbrecher ist unbekannt. Marl Am Freitagvormittag brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Wellerfeldweg ein. Sie hebelten ein Fenster im ...

