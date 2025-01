Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte Frau entwendet Geldbörse - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Ein 54-jähriger Bottroper ließ am 02. November 2024 seine Geldbörse an einer Selbstbedienungskasse eines Supermarktes an der Gungstraße liegen. Als er zur Kasse zurücklief, war die Geldbörse bereits weg. Durch Videoaufnahmen aus dem Ladenlokal konnte eine unbekannte Frau als Tatverdächtige ausgemacht werden. Ein entsprechendes Foto finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/155581

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell