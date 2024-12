POL-RE: Vermisste Person aus Castrop-Rauxel

Recklinghausen (ots) - In zwei Schulen im Stadtteil Wulfen wurde am Wochenende eingebrochen. Ob Zusammenhänge bestehen, ist unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der Straße Wittenbrink in einen Werkraum einer Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen und brachen dann weitere Türen und Schränke auf. Nach ...

