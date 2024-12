Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wird nach einer Körperverletzung während einer Party in einem Schwimmbad gesucht. Zu der Tat kam am 07. Juli 2024 gegen 01:00 Uhr Am Volkspark. Ein 40-Jähriger Marler wurde von dem unbekannten Mann unvermittelt körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/153968

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

