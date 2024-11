POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Ladendiebstahl - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Marl: Am Freitagnachmittag (15:15 Uhr - 18:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Kniestraße ein. Sie hebelten eine Terassentür auf und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung. Bottrop: Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf der Körnerstraße auf. Sie ...

mehr