POL-RE: Herten: Kind gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend mutmaßlich drei Einbrecher bei der Flucht. Sie rannten gegen 18:30 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Eduard-Pape-Straße und stiegen in einen silbernen Mercedes ein. Bei dem Auto soll es sich um eine ältere A-Klasse handeln. Das Kennzeichen ist unbekannt, die Tatverdächtigen waren schwarz gekleidet. ...

