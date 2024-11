Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fotofahndung nach Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Im Zeitraum vom 4. Juli bis zum 6. Juli wurde ein blauer Dacia Logan mit Herner Städtekennung gestohlen. Das Auto stand zuvor im Bereich einer Unterführung am Marler Stern. Das Fahrzeug wurde kurz darauf an einer Tankstelle in Wuppertal aufgefunden. Eine Kamera nahm einen tatverdächtigen Mann auf, der das Auto zuvor fuhr. Ein Foto und weitere Informationen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/151195

Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen

