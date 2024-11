POL-RE: Marl: Jugendliche vermisst

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Auf dem Sensenfeld kam es am Dienstagnachmittag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten zunächst eine Terassentür aufzuhebeln und zersplitterten im Anschluss eine andere Glastür, um so in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten im ...

