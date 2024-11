POL-RE: Haltern am See: Polizei sucht nach vermisstem Jugendlichen

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung Rappaportstraße/Kampstraße in Marl ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Gesucht wird nach einem SUV-Fahrer - mit GLA-Kennzeichen. Ein 25-Jähriger Fahrradfahrer aus Marl war auf der Kampstraße in Richtung Lipper Weg unterwegs. Gleichzeitig bog ein unbekannter ...

