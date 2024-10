POL-RE: Dorsten/Viersen: Nach versuchtem Mord - Fahndung mit Foto

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Dorsten am 12. Oktober 2024 ist der Tatverdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. Dem 32-Jährigen aus Viersen wird vorgeworfen in einem Hausflur auf einen ebenfalls 32-jährigen Dorstener geschossen zu haben. Der Dorstener wurde dabei verletzt. Der Viersener ist noch auf der Flucht.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

HINWEIS ZU IHRER SICHERHEIT:

In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Beschuldigten nicht an!

