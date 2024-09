POL-RE: Dorsten: Jugendliche vermisst - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, betrat ein maskierter Täter den Kiosk auf der Heidestraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Bargeldes. Durch den Ladeninhaber und einem weiteren Mitarbeiter wurde der Täter durch den Einsatz von Pfefferspray in die Flucht geschlagen. Ohne Beute flüchtete er aus dem Kiosk in südliche Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ...

