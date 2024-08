POL-RE: Bottrop: Suche nach vermisstem Senior

Recklinghausen (ots) - Eine 78-jährige Frau aus Herten ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Sie fiel auf einen "Schockanruf" herein - und übergab Bargeld und Schmuck. Da die Geldübergabe am Marktplatz stattfand, erhofft sich die Polizei jetzt Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen. Die Seniorin bekam am Vormittag einen Anruf. Es meldete sich die angebliche Schwiegertochter, die vorgaukelte, ...

mehr