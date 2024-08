POL-RE: Gladbeck: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben - Wer kennt die Person?

Recklinghausen (ots) - Am frühen Montagabend, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Ladenlokal an der Straße Im Wirrigen ein. Zeugen hatten den Einbruch bemerkt und den Inhaber informiert. Die Täter schlugen ein Fenster mit einer Schaufel ein, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie einen Raum nach Beute und nahmen Bargeld aus der Kasse mit. Die Fluchtrichtung ist ...

