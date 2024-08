POL-RE: Dorsten/Duisburg: Jugendliche vermisst

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Am Europaplatz wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gebäude eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang über ein Fenster. Aus einem Büro wurde ein Computer samt Stromkabel gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und kurz nach 4 Uhr am ...

mehr