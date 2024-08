Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte entwendet Handtasche - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Eine Handtasche samt Geldbörse entwendete eine bislang unbekannte Frau in einem Supermarkt an der Hochstraße. Zu dem Diebstahl kam es am 10. Juli des laufenden Jahres. Die Tasche hing am Rollator einer 83-Jährigen aus Gladbeck.

Die Tatverdächtige wurde von Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/143093

Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

