Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unterschlagung von Bargeld - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Eine 42-Jährige aus Recklinghausen wollte am 15. Februar 2024 Geld an einem Geldautomaten in einem Einkaufscenter am Löhrhof abheben. Das Geld kam allerdings nicht aus dem Automaten, mutmaßlich wurde es im weiteren Verlauf durch einen bislang unbekannten Mann aus dem Ausgabeschacht entnommen und nicht abgegeben.

Durch Kameraaufnahmen aus dem Geldautomaten konnten Fotos des Tatverdächtigen angefertigt werden. Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/139251

Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Fotos machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

