Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Diebstahl von Bargeld - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Eine 33-Jährige aus Marl wollte am 20. November 2023 Geld an dem Automaten einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum an der Bergstraße abheben. Der Automat gab das Geld nicht heraus. Mutmaßlich nahmen im weiteren Verlauf zwei bislang unbekannte Tatverdächtige das Geld anschließend aus dem Automaten. Die beiden wurden von Videokameras erfasst. Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/138164

Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

