Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unberechtigt Geld abgehoben - Fahndung mit Fotos - Korrektur

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Männer hoben am 18.05.2023 und am 23.05.2023 unberechtigt Geld an einem Automaten in Gladbeck ab. Die entsprechende EC-Karte war dem Geschädigten in Dortmund abhanden gekommen. Durch Aufnahmen am Geldautomaten konnten Fotos der Tatverdächtigen erstellt werden. Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/137988

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell