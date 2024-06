Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahndung nach Unterschlagung von Bargeld - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau soll Bargeld aus einen Geldautomaten unterschlagen haben - jetzt wird sie Fotos gesucht.

Ein 40-Jähriger aus Herten hatte am 31. Januar 2024 gegen 14:30 Uhr Geld an einem Automaten am Süder Markt abgehoben. Obwohl sich der Ausgabeschacht nicht öffnete, wurde das Konto mit dem ausgezahlten Betrag belastet. Eine unbekannte Frau nahm das Geld im weiteren Verlauf mutmaßlich an sich und entfernte sich vom Tatort. Sie wurde bei der Tat von Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/137797

Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

