Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Fotofahndung nach Sexualdelikt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos nach einem Mann, der sich am 28.04.2024 "Am Moselbach" vor drei Mädchen entblößte und an seinem Glied manipulierte.

Link zur Ursprungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5768176

Die Fotos und weitere Informationen zum bislang unbekannten Mann finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/136092

Wer den Mann kennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

