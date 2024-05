Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen, ein Täter weiter flüchtig

Recklinghausen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Orthöver Weg schlugen Familienmitglieder der 83-Jährigen Anwohnerin die Einbrecher in die Flucht. Zuvor hebelten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen das Badezimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung der Seniorin. Zu diesem Zeitpunkt betraten drei Familienmitglieder die Wohnung und trafen auf die Täter. Die Unbekannten flüchteten über ein offenstehendes Fenster im Wohnzimmer. Hierbei verlor einer der Personen einen Rucksack. Dieser wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten auf einen der Täter und auf eine Frau, die nach bisherigen Stand ebenfalls in Verbindung zur Tat steht, vorläufig festgenommen werden.

Ein weiterer Mann, der zuvor auch in der Wohnung war, flüchtete. Dieser kann wie folgt beschrieben werden.

- südländisches Aussehen - ca. 17 bis 20 Jahre alt - ca. 160 - 170cm groß - schmächtige Statur - dunkles kurzes Haar - kurzer Bart im Gesicht - sprach gebrochen Deutsch - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und Bluejeans

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

