Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt die beiden Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Am 16.08.2023 entwendeten sie gemeinschaftlich in der Zeit von 16:25 Uhr bis 16:35 Uhr in einem Drogeriemarkt hochwertige Ware.

Nähere Informationen zur Fahndung und Fotos von den Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/134695

Wer Angaben zu den bisher unbekannten Personen machen kann, wir gebeten sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

