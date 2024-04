POL-RE: Marl: Geldscheine aus Automat mitgenommen - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag einen geparkten blauen Opel Astra in dem Parkhaus eines Einkaufszentrums an der Bergstraße. Der Unfall passierte zwischen 06:45 Uhr und 16:00 Uhr. Der ist im Bereich des Heck (Fahrerseite) nicht unerheblich beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter ...

