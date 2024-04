Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Vermisstes 10jähriges Mädchen aus Marl - die Polizei bittet um Mithilfe

Recklinghausen (ots)

Am Montag den 15.04.2024 begab sich die 10-jährige Vermisste zunächst zum "Albert-Schweitzer-Geschwister-Scholl-Gymnasium" nach Marl. Dort wurde sie am Morgen gegen 07:55 Uhr von Klassenkameraden gesehen. Den Unterricht besuchte sie jedoch nicht. Sie entfernte sich von dort in unbekannter Richtung. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme eines Mantrailers verliefen bislang negativ.

link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/132842

Hier ist auch ein Lichtbild der Vermissten angefügt.

Beschreibung der Vermissten:

ca. 1,62 m groß, kräftige Statur, dunkle Haare, wirkt älter (12-14 Jahre). Bekleidet mit einer dunklen Sporthose, dunkler Daunenjacke und weiß - blaue "New-Balance" Schuhen, Brille mit durchsichtigem Rahmen der Marke "Police".

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des vermissten Mädchens machen ?

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell