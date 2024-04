POL-RE: Gladbeck: Parfum gestohlen - Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Dorsten: An der Straße Zur Potmere wollten unbekannte Täter am Mittwoch in ein Wohnhaus einbrechen, sind aber gescheitert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 17.30 Uhr zwei Personen bemerkt, die ihm verdächtig vorkamen. Die Männer gaben vor, eine Wohnung zu suchen. Ob sie etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist unklar. Sie wurden wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre, ca. 1,65m bis ...

mehr