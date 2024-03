Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtige nach Handtaschendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige sollen am 02. August des vergangenen Jahres gegen 16:00 Uhr die Handtasche samt Geldbörse einer 70-Jährigen entwendet haben. Zu dem Diebstahl kam es in Ladenlokal an der Hermannstraße.

Mit der EC-Karte aus der Geldbörse wurden am Folgetag mehrere Einkäufe in einem Hertener Kiosk bezahlt. Die Tatverdächtigen wurden am Tag des Diebstahls von Kameras erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/129146

Hinweise zu den Tatverdächtigen erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

