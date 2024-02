POL-RE: Recklinghausen: Fahndung nach Diebstahl bei Juwelier - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam ein 76-jähriger Bottroper am frühen Montagabend (17.40 Uhr) mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er und sein e62-jährige Beifahrerin wurden bei Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug und dem Baum entstanden Sachschäden von geschätzten 50.000 Euro. Der Unfall ereignete ...

