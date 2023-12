Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrugsversuch zum Nachteil von Senioren - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 10. November des laufenden Jahres versuchten unbekannte Täter mit der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" Beute bei einem 85-Jährigen zu machen. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamter und Staatsanwalt aus und brachten den Mann aus dem Stadtteil Habinghorst dazu, Bargeld vor der Haustür zu deponieren. Ein unbekannter Mann wollte das Geld abholen, eine Zeugin wurde allerdings auf den Mann aufmerksam. Sie folgte ihm bis zum Fluchtfahrzeug und forderte die Herausgabe des Geldes. Der Täter kam der Aufforderung nach und flüchtete in dem Auto. Die Zeugin schaffte es ein Foto des Tatverdächtigen zu machen.

Die Pressemeldung zu dem Sachverhalt finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5647746

Das Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/121894

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweistelefon: 0800 2361 111.

