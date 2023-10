Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unberechtigt mit fremder EC-Karte bezahlt - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein 27-jähriger Bottroper verlor seine Geldbörse samt Zahlungsmittel in einem Linienbus. Mit einer Debitkarte aus der Geldbörse zahlten Unbekannte am 26. Juni 2023 an einer Tankstelle. Dabei wurden sie von einer Videokamera erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/117409

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

