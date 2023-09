Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Radfahrerin - 66-Jährige verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Am Uferkastell/Philippistraße sind heute Morgen ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die 66-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau mit ihrem Fahrrad gegen 7.50 Uhr von der Straße Am Uferkastell nach links in die Philippistraße abbiegen. Gleichzeitig bog ein 41-jähriger Autofahrer aus Haltern am See von der Philippistraße nach links in die Straße Am Uferkastell ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell