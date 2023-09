Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der eine 16-jährige Hertenerin am 02.05.2023 sexuell belästigt haben soll. Der Mann befand sich mit dem Mädchen in der Buslinie 214, als er ihr ans Gesäß fasste. Die Fahrt ging von Recklinghausen nach Herten.

Am 08.05. traf die Hertenerin erneut auf den Mann. Sie befanden sich wieder in dem gleichen Bus. Es war etwa 15.15 Uhr. Beide stiegen dann an der Haltestelle Kirchstraße aus. Der unbekannte Mann ging der Hertenerin hinterher, weshalb sie von einem Kiosk aus die Polizei informierte. Der Unbekannte ging auf der Magdeburger Straße in Richtung Osten davon.

Weitere Informationen sowie ein Bild des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/114605

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell