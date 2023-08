POL-RE: Herten: Polizei sucht vermisste Jugendliche

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf Samstag sind drei Männer und eine Frau ins Schwimmbad am Konrad-Adenauer-Platz eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten sie gegen 3.40 Uhr über einen Zaun auf das Außengelände des Schwimmbads. Vom Solebecken gelangten sie dann - durch Verbiegen eines Tores - in den Innenbereich. Dort nahmen sie sich mehrere ...

mehr