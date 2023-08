POL-RE: Marl/Dortmund: 16-Jährige aus Marl vermisst - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Mit einem Gullydeckel schmissen drei bislang Unbekannte, in der Nacht zu Freitag, eine Türscheibe einer Tankstelle an der Hertener Straße ein. Sie entwendeten diverse Zigarettenschachteln und entkamen anschließend unerkannt in Richtung Resse. Aufgrund der auslösenden Alarmanlage wurden Anwohner um 4 Uhr auf den Einbruchdiebstahl aufmerksam und informierten die Polizei. Eine nähere Beschreibung ...

