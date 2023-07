POL-RE: Datteln/ Recklinghausen: Wer hat das Mädchen gesehen?

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Auf der Straße In der Kemnade wurde am Dienstag - tagsüber - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Die Einbrecher durchsuchten das Schlafzimmer und erbeuteten eine Schmuckschatulle (mit Schmuck) und ein Portemonnaie mit Bargeld. Geflüchtet sind die Täter durch die Terassentür. Zwischen dem späten ...

