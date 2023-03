POL-RE: Bottrop: Die Polizei Hamburg bittet um Unterstützung - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Dorsten Am frühen Freitagmorgen, zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Betrieb am Beckenkamp ein. Sie nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Räume zu gelangen. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Gladbeck Am Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in den Wohnbereich im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses an der Bottroper Straße ...

mehr