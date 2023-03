POL-RE: Gladbeck: Ladendiebstahl - Fahndung nach fünf Frauen (Foto)

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag kam es um 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Kind. Ein 80-jähriger Autofahrer aus Dorsten war auf der Clemens-August-Straße in Richtung Kirchhellener Allee unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Kirchhellener Allee habe dann ein 9-jähriges Mädchen, ebenfalls aus Dorsten, die Straße auf ihrem Fahrrad überquert. Der Autofahrer hatte noch versucht zu ...

mehr