Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Handy unterschlagen - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Eine unbekannte Frau nahm am 23. November 2022 ein fremdes Mobiltelefon in einem Einkaufscenter am Westwall mit. Da sie das Handy anschließend nicht bei der Polizei oder dem Fundbüro der Stadt in Verwahrung gab, besteht der Tatverdacht der Unterschlagung.

In dem Einkaufscenter konnten durch Videokameras Fotos der Tatverdächtigen angefertigt werden.

Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/100273

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell