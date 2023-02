POL-RE: Recklinghausen: Suche nach vermisstem Mann

Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub am 11.02.2023 (gegen 21:15 Uhr) auf einen Lebensmitteldiscounter am Lorenkamp sind jetzt zwei weitere Männer in Untersuchungshaft. Ein 22-Jähriger aus Essen und ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland stellten sich heute Morgen beim Amtsgericht Essen. Gegen beide Männer lag schon ein Haftbefehl vor, sie sind ...

